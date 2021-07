25 luglio, l’Anpi invita a una «Pastasciutta antifascista» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 25 luglio in tutta Italia, ma anche all’estero, festeggeremo il 78° anniversario della caduta del regime criminale di Benito Mussolini con la Pastasciutta antifascista in ricordo di quella offerta dalla famiglia Cervi nella piazza di Campegine proprio in quel 25 luglio 1943. Una iniziativa nazionale grande e diffusa che vuole essere un monito e un invito. Un monito alle Istituzioni affinché compiano pienamente il loro dovere antifascista dettato dalla Costituzione della Repubblica, contrastando le sempre più crescenti attività neofasciste … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 25in tutta Italia, ma anche all’estero, festeggeremo il 78° anniversario della caduta del regime criminale di Benito Mussolini con lain ricordo di quella offerta dalla famiglia Cervi nella piazza di Campegine proprio in quel 251943. Una iniziativa nazionale grande e diffusa che vuole essere un monito e un invito. Un monito alle Istituzioni affinché compiano pienamente il loro doveredettato dalla Costituzione della Repubblica, contrastando le sempre più crescenti attività neofasciste … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

