Sponsor, Socios spinge l’Inter sul podio in Italia (Di martedì 20 luglio 2021) Manca ancora l’ufficialità, ma con la trasferta negli Stati Uniti per la Florida Cup, l’Inter svelerà anche il nuovo Sponsor di maglia per le prossime stagioni. Un accordo che andrà a sostituire quello con Pirelli, brand apparso sulle maglie del club milanese negli ultimi 26 anni. I nerazzurri si legheranno a Socios.com, una piattaforma direct-to-consumer L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 luglio 2021) Manca ancora l’ufficialità, ma con la trasferta negli Stati Uniti per la Florida Cup,svelerà anche il nuovodi maglia per le prossime stagioni. Un accordo che andrà a sostituire quello con Pirelli, brand apparso sulle maglie del club milanese negli ultimi 26 anni. I nerazzurri si legheranno a.com, una piattaforma direct-to-consumer L'articolo

Advertising

GiacomoMane : RT @CalcioFinanza: Sponsor di maglia, #Socios spinge l’#Inter al terzo posto in Italia. Ma l'élite europea è lontana - SportNewsCentr1 : #SerieA : manca solo l'ufficialità ma @socios sarà il Main Sponsor dell'#Inter a partire dalla prossima stagione pe… - cicciopuz : RT @armagio: L'@Inter ha ufficializzato la sponsorizzazione di @socios per 20mln a stagione. Come facevo notare nel tweet qui sotto si trat… - abdo_massa : RT @Gazzetta_it: Inter, negli Usa con il nuovo sponsor. Contro l’Arsenal sarà derby - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Sponsor di maglia, #Socios spinge l’#Inter al terzo posto in Italia. Ma l'élite europea è lontana -