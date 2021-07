Renzi: “Sono per il green pass, anche per i ristoranti” (Di martedì 20 luglio 2021) “Sono per il green pass, anche per i ristoranti”. Così Matteo Renzi, intervistato da Enrico Mentana, nel corso della presentazione del suo libro ‘Controcorrente’ a Roma. E aggiunge: “Per me il vaccino deve essere obbligatorio per due categorie, gli insegnanti e gli operatori sanitari”. Un’intervista a tutto campo, in cui Renzi conferma tra l’altro che domani firmerà i referendum sulla giustizia. Poi parla di Letta, Salvini, Conte e della situazione politica. “Letta fino al voto di Siena pensa che gli serve l’appoggio dei grillini, strizzerà l’occhio ai Cinque Stelle” ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) “per ilper i”. Così Matteo, intervistato da Enrico Mentana, nel corso della presentazione del suo libro ‘Controcorrente’ a Roma. E aggiunge: “Per me il vaccino deve essere obbligatorio per due categorie, gli insegnanti e gli operatori sanitari”. Un’intervista a tutto campo, in cuiconferma tra l’altro che domani firmerà i referendum sulla giustizia. Poi parla di Letta, Salvini, Conte e della situazione politica. “Letta fino al voto di Siena pensa che gli serve l’appoggio dei grillini, strizzerà l’occhio ai Cinque Stelle” ...

