Rahul Gandhi tra i potenziali obiettivi indiani di NSO (Di martedì 20 luglio 2021) Il rivale politico più importante del primo ministro indiano Narendra Modi, la figura dell’opposizione Rahul Gandhi, è stato sottoposto a sorveglianza. I dati dei numeri di telefono trapelati lo inseriscono tra i politici, giornalisti, attivisti e critici del governo indiani i cui numeri sono stati identificati come possibili bersagli per i clienti governativi della compagnia Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Il rivale politico più importante del primo ministro indiano Narendra Modi, la figura dell’opposizione, è stato sottoposto a sorveglianza. I dati dei numeri di telefono trapelati lo inseriscono tra i politici, giornalisti, attivisti e critici del governoi cui numeri sono stati identificati come possibili bersagli per i clienti governativi della compagnia

Advertising

periodicodaily : Rahul Gandhi tra i potenziali obiettivi indiani di NSO #NSO #Gandhi #RahulGandhi @sowmyasofia - DanielaColi2 : Il noto politico indiano Rahul Gandhi e il primo ministro pakistano Imran Khan sono stati scelti come obiettivi del… - Prakash14045016 : @kjsehrawat Rahul Gandhi se Accha mere Gali ke bacche Accha politics karte h - hncynic : RT @hn_frontpage: Key Modi rival Rahul Gandhi among potential Indian targets of NSO L: - hn_frontpage : Key Modi rival Rahul Gandhi among potential Indian targets of NSO L: -

Ultime Notizie dalla rete : Rahul Gandhi Spionaggio: anche Gandhi tra potenziali obiettivi di Modi Il rivale politico più importante del primo ministro indiano Narendra Modi, l'esponente dell'opposizione Rahul Gandhi, è stato selezionato due volte come possibile obiettivo di sorveglianza tra le decine di politici, giornalisti, attivisti e critici del governo indiano presenti nella lista di numeri di ...

I telefoni di politici, attivisti e giornalisti spiati dai governi Secondo quanto riferito dal Guardian, in India il rivale politico più importante del primo ministro Narendra Modi - l'esponente dell'opposizione Rahul Gandhi - è stato selezionato due volte come ...

Spionaggio: anche Gandhi tra potenziali obiettivi di Modi ANSA Nuova Europa Rahul Gandhi tra i potenziali obiettivi indiani di NSO Nello scandalo delle interecettazioni Pegasus sembra che il governo Indiano abbia messo sotto controllo anche Rahul Gandhi ...

Pegasus: "Sorvegliati anche 3 leader europei" Il consorzio giornalistico che ha indagato su Pegasus promette nuove rivelazioni. Montano indignazione e condanna internazionale per il software spia. Edward Snowden: "E' cyberspionaggio a disposizion ...

Il rivale politico più importante del primo ministro indiano Narendra Modi, l'esponente dell'opposizione, è stato selezionato due volte come possibile obiettivo di sorveglianza tra le decine di politici, giornalisti, attivisti e critici del governo indiano presenti nella lista di numeri di ...Secondo quanto riferito dal Guardian, in India il rivale politico più importante del primo ministro Narendra Modi - l'esponente dell'opposizione- è stato selezionato due volte come ...Nello scandalo delle interecettazioni Pegasus sembra che il governo Indiano abbia messo sotto controllo anche Rahul Gandhi ...Il consorzio giornalistico che ha indagato su Pegasus promette nuove rivelazioni. Montano indignazione e condanna internazionale per il software spia. Edward Snowden: "E' cyberspionaggio a disposizion ...