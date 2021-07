Omicidio Elisa Pomarelli, Massimo Sebastiani condannato a 20 anni (Di martedì 20 luglio 2021) È stato condannato a 20 anni di carcere Massimo Sebastiani, l'uomo accusato dell'Omicidio di Elisa Pomarelli, strangolata nell'agosto 2019 e il cui corpo fu nascosto dall'assassino sulle colline in provincia di Piacenza. Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 luglio 2021) È statoa 20di carcere, l'uomo accusato dell'di, strangolata nell'agosto 2019 e il cui corpo fu nascosto dall'assassino sulle colline in provincia di Piacenza.

