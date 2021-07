Olimpiadi | Spigarelli ct Tiro con l' Arco | ' c' è caldo e umidità ma potrebbe essere fattore positivo'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Spigarelli

Il Sannio Quotidiano

In questa edizione del telegiornale: - LAZIO, SCOPPIA IL CASO LUIS ALBERTO - INTER: KOLAROV RINNOVA FINO AL 2022 - AZZI: 'SCHERMA ITALIANA PRONTA PER LE' -: 'TIRO CON ARCO AZZURRO PRONTO A FARE MASSIMO' SponsorIn questa edizione del telegiornale: - LAZIO, SCOPPIA IL CASO LUIS ALBERTO - INTER: KOLAROV RINNOVA FINO AL 2022 - AZZI: 'SCHERMA ITALIANA PRONTA PER LE' -: 'TIRO CON ARCO AZZURRO PRONTO A FARE MASSIMO' SponsorNespoli, Andreoli, Boari e Rebagliati hanno già sondato la linea di tiro dello Yumenoshima Park Archery Field di Tokyo. Venerdì 23 il via alle 72 frecce di ranking round e il 24 verranno già assegnate ...MANTOVA Tutto pronto per la spedizione italiana del tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo. Domani la squadra azzurra parte alle ore 17 direzione ...