Nel blu | dipinto di tutti i colori

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 luglio 2021) Rilanciare al più presto la cultura è essenziale per la ripresa dell’Italia: perché significa far ripartire un settore economico con le sue maestranze e i suoi lavoratori, sostenendo e incoraggiando l’innovazione, le diverse discipline artistiche e l’introduzione di nuovi modelli di sostenibilità. Ma, soprattutto, significa tornare a nutrire la nostra mente e il nostro spirito con un messaggio positivo e ispirazionale, capace di generare speranza e innescare un clima di rinnovata fiducia per un domani migliore.