M5S: terminata assemblea, Conte fa punto su giustizia con Bonafede e Ferraresi (Di martedì 20 luglio 2021) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - E' terminata da una manciata di minuti l'assemblea M5S con il leader in pectore Giuseppe Conte. I parlamentari e l'ex premier sono ancora nell'auletta dei gruppi di Montecitorio, e, a quanto apprende l'Adnkronos, Conte si è fermato con l'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede e l'ex sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi per fare un punto sulla riforma Cartabia.

