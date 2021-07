**M5S: terminata assemblea, Conte fa punto su giustizia con Bonafede e Ferraresi** (Di mercoledì 21 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

paolacsc : RT @lucianoghelfi: #DDLZan: terminata discussione generale, da martedi si votano gli emendamenti. #Malpezzi (#PD): noi non ne presenteremo,… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #DDLZan: terminata discussione generale, da martedi si votano gli emendamenti. #Malpezzi (#PD): noi non ne presenteremo,… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #DDLZan: terminata discussione generale, da martedi si votano gli emendamenti. #Malpezzi (#PD): noi non ne presenteremo,… - lucianoghelfi : #DDLZan: terminata discussione generale, da martedi si votano gli emendamenti. #Malpezzi (#PD): noi non ne presente… -