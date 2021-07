L' atterraggio di Blue Origin con Jeff Bezos | video

(Di martedì 20 luglio 2021) La capsula New Shepard della compagnia privataè atterrata oggi nel deserto texano, completando così con successo il suo primo volo suborbitale con equipaggio e riuscendo a portare oltre il confine dell'atmosfera il patron, suo fratello Mark, l'82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen. La New Shepard - che prende il nome del primo astronauta americano che, sessant'anni fa, sfidò lo spazio - ha raggiunto la quota di circa 100 chilometri facendo sperimentare all'equipaggio la condizione di microgravità. Il filmato mostra il momento dell'. Guarda tutti i ...

Trentin0 : IL VIDEO - L'atterraggio della capsula di Blue Origin, volo riuscito per Bezos. - La7tv : #intanto La capsula New Sephard della Blue Origin, con a bordo l'ex ceo di Amazon Jeff #Bezos, è rientrata dal volo… -

... come ha detto più volte alla fine la commentatrice dello streaming video mandato in onda da...tempo stesso la navicella apriva i suoi tre grandi paracadute che hanno permesso il suo, ...... "lo è stato!" Entusiasta anche il fratello di Jeff Bezos, Mark, dopo l'nel deserto del ... Il veicolo, riutilizzabile, New Shepard, partito dalla base di lancio dellaOrigin vicino a ...Missione compiuta per il razzo New Shepard di Blue Origin di Jeff Bezos che ha ragginto lo spazio. L'11 luglio stato però battuto dalla Virgin Galactic di Richard Branson nella ...La capsula New Shepard ha compiuto il suo primo volo suborbitale, portando oltre il confine dell'atmosfera il fondatore di Amazon Jeff Bezos ...