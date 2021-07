Jeff Bezos è andato nello spazio. Ed è tornato dopo 10 minuti. Via ai viaggi turistici spaziali (Di martedì 20 luglio 2021) Sir Richard Branson ha volato nove giorni prima di Bezos, ma il viaggio nello spazio dell’uomo più ricco del mondo oltre i 100 km dalla Terra provando anche l’esperienza dell’assenza di peso ha segnato l’inizio di un’epoca. Con lui anche gli astronauti più giovane e anziano di sempre.... Leggi su dday (Di martedì 20 luglio 2021) Sir Richard Branson ha volato nove giorni prima di, ma ildell’uomo più ricco del mondo oltre i 100 km dalla Terra provando anche l’esperienza dell’assenza di peso ha segnato l’inizio di un’epoca. Con lui anche gli astronauti più giovane e anziano di sempre....

VittorioSgarbi : Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me… - CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - Ambrakey1 : RT @VittorioSgarbi: Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me lo a… - FrancescoSaro : RT @VittorioSgarbi: Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me lo a… -