Hunters 2 amplia il suo cast | ma la trama della nuova stagione resta un segreto

(Di mercoledì 21 luglio 2021)2 accoglie tre volti nuovi nel, ma i loro personaggino ancora avvolti nel mistero. La produzione di questa secondanon è ancora iniziata dopo che la pandemia sembrava aver fermato il progetto. Il rinnovo è arrivato nell’estate del 2020, mentre la scorsa primavera è stata annunciata laprotagonista Jennifer Jason Leigh, che presumibilmente prenderà il posto di Al Pacino dopo il destino riservato al suo personaggio nel finaleprima. In2 arriveranno Tommy Martinez (già in Good Trouble e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hunters amplia

OptiMagazine

Monster Hunter Stories 2 non presenta collegamenti al passato da ... che una volta schiuse vi permetteranno di ampliare la vostra collezione di Monstie, suddivisi per colore e rarità. Ogni specie ...Dopo avervi parlato della versione PC, ecco un'analisi approfondita di MONSTER HUNTER STORIES 2: Wings of Ruin su Nintendo Switch!