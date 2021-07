Giustizia: Conte, ‘chiaro con Draghi, c’è un limite che M5S non può oltrepassare’ (2) (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – “Ho invitato il presidente Draghi ad ascoltare gli addetti ai lavori – ha inoltre spiegato Conte riportando dell’incontro di ieri – e sono loro che condividono quella che è una nostra forte preoccupazione. Sono Contento che alcune forze di maggioranza inizino a rendersi conto che il rischio” di processi “svaniti nel nulla” è “concreto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – “Ho invitato il presidentead ascoltare gli addetti ai lavori – ha inoltre spiegatoriportando dell’incontro di ieri – e sono loro che condividono quella che è una nostra forte preoccupazione. Sononto che alcune forze di maggioranza inizino a rendersi conto che il rischio” di processi “svaniti nel nulla” è “concreto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

