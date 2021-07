Fiume Bussento | due 15enni restano bloccate su un isolotto | salvate dai Vigili del fuoco

(Di martedì 20 luglio 2021) Cronaca di Salerno: due ragazze di 15 anni sono statedaideldopo aver rischiato di annegare a causa di una piena del. Tanta paura, ma per fortuna è andata bene a due ragazze di 15 anni in vacanza nel Golfo di Policastro, che durante un’escursione sono rimastesu

Sono rimaste bloccate su un isolotto nele salvate dai vigili del fuoco nella tarda serata di ieri. Piena dele la grande paura Le due 15enni, originarie di Avellino erano in vacanza ...Santa Marina . Momenti di paura nella serata di ieri per due minori di 15 anni provenienti dalla provincia di Avellino bloccate su un isolotto dalla piena del, in località Sperazzo a Policastro Bussentino. Le giovanissime, durante una escursione, sono state sorprese dall'improvviso innalzamento dell'acqua causa dell'apertura di una diga, l'...Bloccate su un isolotto nel fiume Bussento, nel Salernitano, due vacanziere 15enni sono state salvate dai vigili del fuoco. Le due ragazze, originarie di Avellino, nel corso di un’escursione sono stat ...Policastro, due ragazze bloccate da una diga. Le due adolescenti stavano camminando nei pressi del fiume. Improvvisamente il livello dell’acqua si è innalzato a causa dell’ap ...