Estate in diretta, Roberta Capua smentisce lo sbarco a "UnoMattina" in autunno (Di martedì 20 luglio 2021) Nei giorni scorsi erano trapelate diverse voci relative a un possibile approdo di Roberta Capua a "UnoMattina" su Rai 1 in autunno. La Capua attualmente sta conducendo con validi risultati "Estate in diretta" su Rai 1 con Gianluca Semprini. In una diretta su Instagram con Davide Maggio, però, la presentatrice ha spiegato perchè non accadrà quel che si dice. "Estate in diretta" condotto su Rai 1 da Roberta

