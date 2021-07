Covid Lazio, D’Amato: “I casi sono destinati ad aumentare, ma nessun allarme grazie ai numerosi vaccinati” (Di martedì 20 luglio 2021) “Meno male che abbiamo un alto tasso di copertura vaccinale, altrimenti gli effetti dei festeggiamenti li avremmo pagati salati. Non oso pensare a cosa sarebbe successo se il calo di tensione era accompagnato a una bassa copertura vaccinale. La vaccinazione completa previene il ricovero in terapia intensiva del 97% e i decessi del 95% secondo i dati dell’Iss”. Tutto sommato, alla luce di questa importante recrudescenza di contagi, per lo più da parte della variante Delta, l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato (nella foto), può tirare un sospiro di sollievo. Come risaputo infatti, il Lazio è tra le Regioni più virtuose in merito alla campagna ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “Meno male che abbiamo un alto tasso di copertura vaccinale, altrimenti gli effetti dei festeggiamenti li avremmo pagati salati. Non oso pensare a cosa sarebbe successo se il calo di tensione era accompagnato a una bassa copertura vaccinale. La vaccinazione completa previene il ricovero in terapia intensiva del 97% e i decessi del 95% secondo i dati dell’Iss”. Tutto sommato, alla luce di questa importante recrudescenza di contagi, per lo più da parte della variante Delta, l’assessore regionale alla Salute, Alessio(nella foto), può tirare un sospiro di sollievo. Come risaputo infatti, ilè tra le Regioni più virtuose in merito alla campagna ...

