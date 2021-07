Covid, 3.558 nuovi casi e altri 10 morti: tasso positivi all'1,6% (Di martedì 20 luglio 2021) Sono 3.558 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, su un totale di 218.705 tamponi. Il tasso di positività si attesta quindi all'1,6%. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 luglio 2021) Sono 3.558 idiregistrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, su un totale di 218.705 tamponi. Ildità si attesta quindi all'1,6%. I ...

