Coronavirus, secondo voi chi dovrebbe avere l'obbligo di vaccino? (Di martedì 20 luglio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Nessuno","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tutti","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Solo il personale sanitario","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Personale sanitario e professori","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Nessuno","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tutti","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Solo il personale sanitario","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Personale sanitario e professori","index":3}

Advertising

rtl1025 : ?? Sono 89.089 i #tamponi molecolari e antigenici per il #coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, seco… - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: Secondo il regolamento, la decisione di non convocare chi è contro la vaccinazione «spetta al singolo club» - generacomplotti : #fakeNews Secondo Bugo il #Coronavirus non è stato creato da un laboratorio cinese per spingerci ad utilizzare oli… - Meira85253235 : JUST IN - Il 60% delle persone ricoverate in ospedale con #COVID19 in Inghilterra ha avuto due dosi di vaccino cont… - vsyelania41 : APPENA IN - Il 60% delle persone ricoverate in ospedale con #COVID19 in Inghilterra ha ricevuto due dosi di un vacc… -