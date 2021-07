Contro i licenziamenti, i metalmeccanici scioperano due ore al giorno fino a fine luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo centinaia di licenziamenti voluti dalle multinazionali Gkn (Campi Bisenzio, Firenze), Whirlpool (Napoli), Timken (Villa Carcina, Brescia), Gianetti Ruote (Ceriano Laghetto, Monza), Rotork Gears (Cusago, Milano) nelle prime tre settimane di luglio Cgil, Cisl e Uil si sono resi conto che l’avviso comune per bloccare i licenziamenti e l’uso degli ammortizzatori sociale sottoscritto con il governo e i sindacati è stato disatteso e hanno promosso un’ondata di scioperi di due ore al giorno nelle fabbriche che durerà fino a fine … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 luglio 2021) Dopo centinaia divoluti dalle multinazionali Gkn (Campi Bisenzio, Firenze), Whirlpool (Napoli), Timken (Villa Carcina, Brescia), Gianetti Ruote (Ceriano Laghetto, Monza), Rotork Gears (Cusago, Milano) nelle prime tre settimane diCgil, Cisl e Uil si sono resi conto che l’avviso comune per bloccare ie l’uso degli ammortizzatori sociale sottoscritto con il governo e i sindacati è stato disatteso e hanno promosso un’ondata di scioperi di due ore alnelle fabbriche che durerà… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

