Catastrofi naturali | quando diverrà obbligatorio assicurarsi?

(Di martedì 20 luglio 2021): non servono le profezie di Nostradamus o gli allarmismi di Greta Thunberg a spiegare la gravità della situazione. Anche quest’estate le pagine di cronaca sono piene di immagini relative ad eventi catastrofali. I cambiamenti climatici corrono sempre più veloci; il calore in eccesso aumenta il pericolo di eventi meteo estremi. Il 2020 è stato caratterizzato da quasi 200; una perdita economica di circa 170 miliardi! Si parla del 38% in più rispetto all’anno precedente. L’intera Europa è sotto shock in questi giorni per l’alluvione del secolo in Germania. Colonia e dintorni sono in ginocchio e si contano le ...