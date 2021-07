Zona gialla, regole e Green pass: verso cabina di regia mercoledì mattina (Di lunedì 19 luglio 2021) La cabina di regia con il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza per discutere del cambio dei parametri per i colori delle regioni e della possibile estensione dell’obbligo del Green pass per luoghi come -tra gli altri- stadi, piscine, palestre, concerti dovrebbe tenersi mercoledì mattina e, sempre nella stessa giornata, potrebbe tenersi un Consiglio dei ministri. La cabina di regia non è stata ancora convocata. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Ladicon il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza per discutere del cambio dei parametri per i colori delle regioni e della possibile estensione dell’obbligo delper luoghi come -tra gli altri- stadi, piscine, palestre, concerti dovrebbe tenersie, sempre nella stessa giornata, potrebbe tenersi un Consiglio dei ministri. Ladinon è stata ancora convocata. L'articolo proviene da Italia Sera.

