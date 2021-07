Vanessa Incontrada: “Ho sentito di seguire Dio e non me ne pento” (Di lunedì 19 luglio 2021) Una scelta di vita molto particolare, presa a 30 anni ma con la consapevolezza che resterà tale per il resto della sua vita. Vanessa Incontrada, nota attrice spagnola, ha deciso di avvicinarsi al sacramento del Battesimo in un’età “diversa dal solito”. A 30 anni, si è avvicinata a Dio con la volontà di ricercarlo nella L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 19 luglio 2021) Una scelta di vita molto particolare, presa a 30 anni ma con la consapevolezza che resterà tale per il resto della sua vita., nota attrice spagnola, ha deciso di avvicinarsi al sacramento del Battesimo in un’età “diversa dal solito”. A 30 anni, si è avvicinata a Dio con la volontà di ricercarlo nella L'articolo proviene da La Luce di Maria.

