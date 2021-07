Uomini e Donne: Samantha e Alessio Smascherati! (Di lunedì 19 luglio 2021) Uomini e Donne: Deianira Marzano fa una nuova segnalazione su Samantha Curcio e Alessio Ceniccola che fa crescere l’ipotesi dell’accordo. Un’ex dama del Trono Over, però, difende la coppia… Ecco gli ultimi aggiornamenti! La fine della relazione tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola sta facendo molto discutere. Dopo tante voci ed indiscrezioni che circolavano con insistenza, sono stati i diretti interessati a confermare la rottura sui social. Ma adesso i due sono finiti al centro della polemica, anche per via di una segnalazione di Deianira Marzano. Uomini e ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 19 luglio 2021): Deianira Marzano fa una nuova segnalazione suCurcio eCeniccola che fa crescere l’ipotesi dell’accordo. Un’ex dama del Trono Over, però, difende la coppia… Ecco gli ultimi aggiornamenti! La fine della relazione traCurcio eCeniccola sta facendo molto discutere. Dopo tante voci ed indiscrezioni che circolavano con insistenza, sono stati i diretti interessati a confermare la rottura sui social. Ma adesso i due sono finiti al centro della polemica, anche per via di una segnalazione di Deianira Marzano.e ...

Advertising

robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - lucianonobili : La storia di un gruppo di donne e uomini liberi, guidati da un leader coraggioso che da soli contro tutti, rischian… - lauraboldrini : Buon vento a @resqpeople. Oggi la nave è in mare per salvare vite umane. Non sarà mai abbastanza la nostra ricono… - pandators : RT @THVNWHITELIES: e voi uomini quante donne avete ucciso? - yuk1n0hana : RT @joIynecuj0h: è il modo in cui my body my choice è uno slogan bellissimo pro all’aborto e pro all’autodeterminazione femminile e voi lo… -