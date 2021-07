Ufficiale | Edoardo Pierozzi è un calciatore dell’Alessandria

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Edoardo

Commenta per primo L' Alessandria , che ha conquistato la Serie B dopo aver vinto i playoff, ufficializza l'arrivo, a titolo definitivo dalla Fiorentina , diPierozzi , a Pistoia la scorsa stagione. Esterno destro, con gli arancioni ha realizzato 2 gol.Per prenotazioni e maggiori info ecco il linkdell'evento.Bassetti Ultimi Articoli Quasi 300mila euro di donazioni per laboratori analisi AUSL Romagna Rimini, via Ducale: "Sotto ...L'Alessandria Calcio ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Edoardo Pierozzi. Terzino destro di 19 anni, il giovane arriva dalla Fiorentina.Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha assistito a bordocampo all'allenamento pomeridiano degli azzurri a Dimaro Folgarida. Ecco alcuni video da lui pubblicati su Instagram. Visuali ...