Tokyo 2020, oltre 20 membri sudafricani e 8 del team britannico in isolamento (Di lunedì 19 luglio 2021) Aumenta l’apprensione a Tokyo 2020 per il coronavirus. Più di 20 membri della squadra olimpica sudafricana (tra calciatori e staff a supporto) e otto membri del team britannico sono in isolamento a causa del Covid, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Una situazione che si è complicata ulteriormente soprattutto per la nazionale sudafricana, che aveva registrato già 3 positivi nella giornata di domenica: di fatto, in isolamento c’è quasi tutta la squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Aumenta l’apprensione aper il coronavirus. Più di 20della squadra olimpica sudafricana (tra calciatori e staff a supporto) e ottodelsono ina causa del Covid, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Una situazione che si è complicata ulteriormente soprattutto per la nazionale sudafricana, che aveva registrato già 3 positivi nella giornata di domenica: di fatto, inc’è quasi tutta la squadra. SportFace.

