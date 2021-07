Tabellone Wta Gdynia 2021 | Putintseva guida il seeding | c’è Zidansek

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ilprincipale del Wta 250 di, evento di scena da lunedì 19 a domenica 25 luglio. La prima testa di serie è detenuta da Yulia, la quale dovrà vedersela con Magdalena Frech all’esordio. Primo turno complesso per Tamara, seconda testa di serie, la quale affronterà difatti la tedesca omonima Tamara Korpatsch. Presente inoltre Irina Camelia Begu, impegnata come primo match con una qualificata. Di seguito tutti gli accoppiamenti, aggiornati turno per turno.WTAPRIMO TURNO (9) Parrizas-Diaz vs ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Wta

La 19enne nuorese classificata 2.3, numero 1378, ha battuto in finale la prima testa di serie del: la toscana Corinna Dentoni (2.2), numero 606 del mondo con un best ranking di 132. Il ...Schedule - Monday, Jul 19250 - Primo turnoprincipale CENTRE COURT starts at 04:00 PM [WC] N. Brancaccio (ITA) vs J. Cristian (ROU) Qualifier vs [3] J. Teichmann (SUI) NB 8:00 PM ...Il tabellone principale del Wta 250 di Gdynia 2021, evento di scena da lunedì 19 a domenica 25 luglio. La prima testa di serie è detenuta da Yulia Putintseva, la quale dovrà vedersela con Magdalena Fr ...Avversarie australiane per Stefanini e Gatto-Monticone. Brancaccio sfiderà Cristian, mentre Bronzetti affronterà Tomova ...