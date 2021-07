Sicurezza sul lavoro, Niederstätter ed EduC.A. insieme per formare gli operai di domani (Di lunedì 19 luglio 2021) La Niederstätter Academy di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, si allarga e apre le sue porte ad un nuovo partner. Il nuovo hub di Niederstätter, l’azienda altoatesina leader del Nordest nel mercato dei macchinari edili e da costruzione e che offre servizi a 360° per l’edilizia e non solo, ospiterà nei suoi spazi i corsi di Sicurezza sul lavoro per attrezzature edili in partnership con EduC.A., società che si occupa di corsi di formazione sulla Sicurezza con l’obiettivo di creare valore per le aziende attraverso la crescita professionale delle persone. Uno dei preziosi obiettivi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 luglio 2021) LaAcademy di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, si allarga e apre le sue porte ad un nuovo partner. Il nuovo hub di, l’azienda altoatesina leader del Nordest nel mercato dei macchinari edili e da costruzione e che offre servizi a 360° per l’edilizia e non solo, ospiterà nei suoi spazi i corsi disulper attrezzature edili in partnership con.A., società che si occupa di corsi di formazione sullacon l’obiettivo di creare valore per le aziende attraverso la crescita professionale delle persone. Uno dei preziosi obiettivi ...

