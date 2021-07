Senatore Malan lascia FI e aderisce a FdI (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Senatore di Forza Italia, Lucio Malan lascia il suo partito e aderisce a Fratelli d'Italia. Attualmente al Senato ha il ruolo di vicepresidente vicario del gruppo. L'ha annunciato la presidente di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 luglio 2021) Ildi Forza Italia, Lucioil suo partito ea Fratelli d'Italia. Attualmente al Senato ha il ruolo di vicepresidente vicario del gruppo. L'ha annunciato la presidente di ...

FrancescoLollo1 : Benvenuto al Senatore Lucio Malan! Lascia incarichi prestigiosi e la maggioranza per unirsi alle battaglie di coere… - RodolfoRomagno1 : Lucio Malan, clamoroso addio a Forza Italia. Il senatore passa a FdI, la reazione di Giorgia Meloni - giovcusumano : RT @SimoneAlliva: Il senatore Malan, tra i più contrari dentro #ForzaItalia al #ddlZan, vice presidente vicario al Senato, passa a #Fratell… - UBrignone : RT @FrancescoLollo1: Benvenuto al Senatore Lucio Malan! Lascia incarichi prestigiosi e la maggioranza per unirsi alle battaglie di coerenza… - TELADOIOLANIUS : #Malan lascia FI e passa a FdI: 'C'è troppo poco cambiamento col Conte 2' ?? Sta crescendo come il vento questa vit… -