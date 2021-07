Selvaggia Lucarelli lancia una stoccata ma finisce sotto attacco: cos’è successo (Di lunedì 19 luglio 2021) Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata a Maria Elena Boschi ma scatena la polemica: cos’è successo Selvaggia Lucarelli è noto che non risparmi nessuno dalle sue frecciatine e stoccate ma oggi una di queste le è valsa una serie di attacchi e commenti ironici e sarcastici. Cosa è successo? Nel dettaglio stamattina Maria Elena Boschi, fidanzata di Giulio Berruti ha commentato un post dell’attore scrivendo “Mio” seguito da un cuore rosso ed il messaggio è stato prontamente ripreso dalla Lucarelli. La giurata di Ballando con le stelle, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 luglio 2021)una frecciata a Maria Elena Boschi ma scatena la polemica:è noto che non risparmi nessuno dalle sue frecciatine e stoccate ma oggi una di queste le è valsa una serie di attacchi e commenti ironici e sarcastici. Cosa è? Nel dettaglio stamattina Maria Elena Boschi, fidanzata di Giulio Berruti ha commentato un post dell’attore scrivendo “Mio” seguito da un cuore rosso ed il messaggio è stato prontamente ripreso dalla. La giurata di Ballando con le stelle, ...

Advertising

stanzaselvaggia : O non si vaccinano o evitano il selfie. I grandi assenti della campagna vaccinale sono proprio I POLITICI, quelli c… - stanzaselvaggia : Solo i presidenti di regione, in buona parte appena rieletti, fanno da testimonial ai vaccini. Per il resto, i poli… - MaMaurizi9 : RT @EnzoQuareEQ7: Bassetti divulga su Facebook le catene di spiegazione, non vere, lanciate da Selvaggia Lucarelli. Vero luminare della med… - estis9 : RT @paulmonite: Selvaggia Lucarelli, 46 anni, che sta lì a leggere i commenti alle foto del compagno della boschi come le peggio paesane, c… - EnzoQuareEQ7 : Bassetti divulga su Facebook le catene di spiegazione, non vere, lanciate da Selvaggia Lucarelli. Vero luminare della medicina ?? -