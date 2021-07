Pjanic saluta il Barca e aspetta la Juve | ma occhio alle contendenti

(Di lunedì 19 luglio 2021) Miralemè pronto a dire addio al Barcellona e avrebbe piacere di tornare allantus. I blaugrana lo lascerebbero anche a zero Miraleme il Barcellona sono pronti a dirsi addio dopo una sola stagione. Come riportato da “Tuttomercatoweb“, questa settimana potrebbe essere decisiva. Il bosniaco non fa parte del progetto dei blaugrana e avrebbe piacere di tornare allantus ora che nella Torino bianconera è di nuovo approdato Maxgri in panchina. Per le zebre, però, adesso la priorità a centrocampo è Manuel Locatelli del Sassuolo, reduce dalla vittoria dell’Europeo con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Pjanic saluta

CALCIOMERCATO JUVENTUS,PRIMO NOME DI ALLEGRI/ Cristiano Ronaldo in stand - by Non sarà una trattativa facile visto l'alto ingaggio del giocatore, ma l'idea resta comunque sul tavolo di Tiago ...Allegri. Ora serve la mentalità internazionale. Chi la può portare se non Sarri ? Il toscano ... Via Sarri, Matuidi,, Costa e Higuain. Khedira è ai margini della rosa. Emre e Mandzukic ...Il Barcellona starebbe pensando a Romagnoli per la difesa. Il centrale non rinnoverà con il Milan che è quindi pronto a cederlo ...Roma, 17 luglio 2021 - Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro per Kalidou Koulibaly. Rispedito al mittente l'assalto del Manchester United al difensore senegalese, ch ...