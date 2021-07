(Di lunedì 19 luglio 2021): “Undagiocaredietro la prima punta, penso di avere le carte in regola per giocarmela benissimo qui” Andrea, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset dopo la vittoria nell’amichevole contro la Bassa Anaunia a Dimaro Folgarida. Queste el sue parole: ERANO MESI CHE NON GIOCAVA“Mancava tanto la partita. L’anno scorso ho avuto un infortunio a febbraio e poi praticamente non ho più giocato, quindi erano sei mesi che non giocavo. -afferma ...

Advertising

Enzovit : Petagna: 'Un onore essere allenato da Spalletti. Posso anche giocare...'' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, Andrea Petagna: 'Un onore essere allenato da Spalletti, posso giocare anche dietro la prima punta, p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, Andrea Petagna: 'Un onore essere allenato da Spalletti, posso giocare anche dietro la prima punta, p… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, Andrea Petagna: 'Un onore essere allenato da Spalletti, posso giocare anche dietro la prima punta, p… - napolimagazine : MEDIASET - Napoli, Andrea Petagna: 'Un onore essere allenato da Spalletti, posso giocare anche dietro la prima punt… -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna onore

Intervistato da Sky Sport a margine dell'amichevole vinta per 12 a 0 dai suoi,si è detto ... È unessere allenato da Spalletti, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed ...poi parla anche del suo stato di forma e della stagione che sta per iniziare: ' Sto lavorando per migliorarmi , devo entrare in condizione prima possibile. È unessere allenato da ...Andrea Petagna è tornato sulla partita Napoli Verona che è costata la qualificazione in Champions. L'attaccante chiede scusa ai tifosi ...Un giocatore del Napoli parla della gara col Verona per la prima volta. Lo fa Andrea Petagna ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Chiediamo scusa ai tifosi. Pronti a farci perdonare". L'attaccante ha ...