Perde il controllo del tir lungo la Brebemi e finisce contro il guard rail

(Di lunedì 19 luglio 2021) I Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incidentel’autostradanel tratto tra Calcio e Chiari intorno alle 13.30 di lunedì. Un camionista di 37 anni ha perso ildel suo camion finendoil: nello snon ha riportato ferite gravi. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato la zona compromessa.

Advertising

paolorm2012 : RT @paolorm2012: Incidente a Velletri: perde controllo dell'auto e si ribalta più volte, morto 50enne - paolorm2012 : Incidente a Velletri: perde controllo dell'auto e si ribalta più volte, morto 50enne - infoitinterno : Perde il controllo della moto e finisce contro il muro, muore a 37 anni - infoitinterno : Incidente a Civitavecchia, perde controllo dell'auto e finisce contro palina del bus: morto un uomo - infoitinterno : Incidente a Velletri: perde controllo dell'auto e si ribalta più volte, morto 50enne -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

... temporaneo e ancora sotto. C'e' attesa per il discorso che il presidente Joe Biden terra'...54 punti ( - 1,33%), lo S&P 500 scende di 50,37 punti ( - 1,16%), il Nasdaq167,81 punti ( - ...Ha perso ildella moto, che gli è poi caduta addosso e l'uomo è finito in ospedale. L'incidente ieri sera in via Nogarotto a San Giovanni Ilarione. Sul posto il soccorso sanitario della CRI Est Veronese ...Il conducente, da solo, aveva perso il controllo dell’auto impattando contro il muro di cinta del marciapiede NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di contro ...A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno visto, il conducente della Matiz all'interno della vettura privo di sensi, a pochi metri a un incrocio A dare l'allarme sono state alcune persone c ...