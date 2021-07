Inter | Nainggolan vicino all’addio | rescissione e buonuscita

Advertising

AlfredoPedulla : #Nandez aspetta l’#Inter: si può anche in prestito con diritto e contropartite (#Dalbert e #Nainggolan, occhio anch… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: CdS – Inter, a giorni l’annuncio della risoluzione di Nainggolan. Poi via Vidal e altri due - LorenRamir1983 : @CaiaAngelo @SoloEsclusivInt @Inter Ah guarda meglio Casadei di Nainggolan - FcInterNewsit : CdS – Inter, a giorni l’annuncio della risoluzione di Nainggolan. Poi via Vidal e altri due - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Inter-Nainggolan, è finita: risoluzione e buonuscita, ma c’è un lato positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Nainggolan

CALCIOMERCATOVERSO IL CAGLIARI La dirigenza dell'è alle prese con diverse situazioni da sistemare in questi giorni di calciomercato. Una su tutte riguarda la posizione di Radja, ...Senza dimenticare, per il quale Suning è disposto a concedere la risoluzione del contratto a patto che sia il Cagliari a farsi carico dell'ingaggio. Il Ninja (vincolato all'fino al ...Non solo le entrate: in casa Inter si ragiona ad ampio raggio anche sulle uscite, con il chiaro obiettivo di sfoltire la rosa e di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi. Novità in merito arrivano ...L'Inter si muove con decisione su Nahitan Nandez, duttile centrocampista del Cagliari che può essere impiegato sia come mezzala (suo ruolo naturale) che come esterno a tuta fascia nel 3-5-2. L'uruguai ...