Il Milan e la maledizione del numero 9, ora tocca a Giroud provare a sfatarla (Di lunedì 19 luglio 2021) Altro giro, altro regalo e, ci si augura al Milan, finalmente un vincitore. È la giostra del numero 9, che questa volta finisce sulle spalle dell'ultimo arrivato, Olivier Giroud. La chiamano la maledizione del numero 9, colpa (che poi sarebbe un merito), di Pippo Inzaghi, 126 gol in 300 partite con la maglia del Milan con quel numero dietro la schiena e tatuato sulla pelle da centravanti. Gol pesanti, compresi i due nella finale di Champions contro il Liverpool nel 2007 o quelli nella finale del Campionato del Mondo per club contro il Boca Juniors a Yokohama. Dopo di lui ...

