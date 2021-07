Grande Fratello Vip 6 | ecco quali sono gli ultimi due nomi trapelati

Leggi su trashblog

(Di lunedì 19 luglio 2021) Nonostante la scelta del cast delVip 6, quest’anno, sia blindatissima, oggi riportiamo due chicche: Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi potrebbero entrare nella casa. Il nome di Manila Nazzaro, come riportato da Biccy, viene fatto esplicitamente sul sito di Gossip.it, che fa sapere: Manila Nazzaro è nel cast dei concorrenti delVip 6 di Alfonso Signorini. Noi di Gossip.it vi sveliamo in anteprima e in esclusiva questo scoop! Una fonte accreditata ci ha rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana sarà una delle prossime protagoniste ...