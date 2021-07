golf The Open, successo a Morikawa (Di lunedì 19 luglio 2021) Collin Morikawa si aggiudica la 149esima edizione del The Open, quarto e ultimo evento del Grande Slam 2021. Lo statunitense trionfa sul percorso del Royal St George's golf Club, a Sandwich, nel Kent, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Collinsi aggiudica la 149esima edizione del The, quarto e ultimo evento del Grande Slam 2021. Lo statunitense trionfa sul percorso del Royal St George'sClub, a Sandwich, nel Kent, ...

