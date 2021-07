Giacomo, morto a 28 anni dopo l’inaugurazione del suo ristorante. Un incidente stradale (Di lunedì 19 luglio 2021) Padova, incidente letale lungo la strada provinciale 86, in località Finale, nel territorio del comune di Villa Estense. Si chiamava Giacomo Berto, il 28enne padovano che aveva da poco inaugurato la nuova attività. Un’intera comunità sotto choc dopo aver appreso la notizia del decesso. Una serata di festeggiamenti per Giacomo, poi la tragedia. Per Giacomo Berto avrebbe rappresentato una nuova occasione. Il giovane 28enne padovano aveva da poco concluso i festeggiamenti di inaugurazione della nuova attività, quando alla guida dell’auto, una Mito, sulla strada di ritorno verso casa, è andato incontro alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Padova,letale lungo la strada provinciale 86, in località Finale, nel territorio del comune di Villa Estense. Si chiamavaBerto, il 28enne padovano che aveva da poco inaugurato la nuova attività. Un’intera comunità sotto chocaver appreso la notizia del decesso. Una serata di festeggiamenti per, poi la tragedia. PerBerto avrebbe rappresentato una nuova occasione. Il giovane 28enne padovano aveva da poco concluso i festeggiamenti di inaugurazione della nuova attività, quando alla guida dell’auto, una Mito, sulla strada di ritorno verso casa, è andato incontro alla ...

