Floriana in lacrime chiede il confronto con Federico, ma arriva il colpo di scena a Temptation Island (Di lunedì 19 luglio 2021) A Temptation Island si acuisce la crisi tra Floriana e Federico, coppia protagonista di questa edizione. La ragazza viene convocata nel Pinnettu per visionare alcune clip riguardanti il fidanzato e il suo avvicinamento alla single Vincenza. Immagini che di fatto spezzano il suo cuore e portano in Floriana una precisa convinzione: "È cattivo e non me lo merito".

