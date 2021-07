Deride Covid e lockdown | commentatrice britannica espulsa dall' Australia

Advertising

LaStampa : Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese - Satiraptus : #Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-#Covid e viene espulsa dal Paese. Coraggio cara, se aggi… - RFeragalli : RT @LucillaMasini: Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese. Coraggio cara, se aggiungi qu… - sologiuma : RT @LucillaMasini: Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese. Coraggio cara, se aggiungi qu… - reginafiordelis : RT @LucillaMasini: Australia: commentatrice britannica deride le regole anti-Covid e viene espulsa dal Paese. Coraggio cara, se aggiungi qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Deride Covid

- - > Leggi Anche, in migliaia protestano a Londra contro il lockdown Commenti orribili - Il ministro degli Interni Karen Andrews ha definito i commenti della britannica 'orribili' e un 'pugno ...APPROFONDIMENTIVariante Delta, arriveremo all'immunità di gregge? I DATI Turismo, persi 2,5 miliardi ITALIA Green pass obbligatorio per turismo e svago ITALIA Foto Ibiza, ragazza positiva in ...In un video dalla camera d'albergo ha definito i lockdawn "la più grande bufala della storia umana". Le autorità le hanno annullato il visto e l'hanno rimandata nel Regno Unito ...Pacco di marijuana inviato per posta ma scoperto dalla guardia di finanza. I militari hanno trovato l’involucro nel corso di un controllo in una ditta privata di consegne a Carini. La merce era appena ...