Covid, Pittoni 'punge' Bianchi: "Per qualcuno l'istruzione non è ancora una priorità" (Di lunedì 19 luglio 2021) Fanno discutere le parole del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a margine di evento a Pordenone: ""Per quanto riguarda cattedre e supplenze, siamo molto avanti: con gli interventi che abbiamo fatto come Governo e che sono poi passati in Parlamento, che si chiudono il 24, abbiamo praticamente coperto i posti vacanti con concorsi straordinari, con la chiamata dei concorsi pregressi, con gli interventi previsti per immettere nel concorso dell'anno prossimo tutti i posti vacanti disponibili; abbiamo anticipato più di 40 giorni per le supplenze residue, quindi tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. Su questo mi sento sicuro".

