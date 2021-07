Charlene di Monaco bloccata in Sudafrica | ' Ho seri problemi di salute' La verità

(Di lunedì 19 luglio 2021) A riportare la notizie è Today.it, dove si legge cheha rivelato di essersi sottoposta ad un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene into per poter fare ...

Advertising

infoitsalute : Charlene di Monaco, la verità sulle sue condizioni di salute: 'Lontana dalla mia famiglia per seri motivi' - zazoomblog : Charlene di Monaco bloccata da complicazioni post operatorie. Ma cerca casa a Johannesburg - #Charlene #Monaco… - FilippoCarmigna : Charlene di Monaco, la verità sulle sue condizioni di salute - LadyNews_ : #CharlenediMonaco si mostra con i capelli rasati dopo l'operazione alla testa - paterno_carlo : -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

È ancora in Sudafrica la principessadiche, per la prima volta, ha parlato delle sue condizioni di salute. Lontana dal Principato , dal marito Alberto e dai figli Jacques e Gabriella, la principessa ha dichiarato al ...La moglie del principe Alberto non può viaggiare in aereo a causa dei problemi causati da un'infezione ...È ancora in Sudafrica la principessa Charlene di Monaco che, per la prima volta, ha parlato delle sue condizioni di salute. Lontana dal Principato, dal marito Alberto e dai ...Passano i mesi e Charlene di Monaco non torna a casa dal principe Alberto e dai loro figli, è da gennaio che è in Sudafrica. Come sta la Wittstock, quali sono le sue condizioni di salute. Questa volta ...