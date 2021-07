Calcio | Ecco il programma delle prime due giornate di serie A

(Di lunedì 19 luglio 2021) Si parte il 21 agosto con Inter - Genoa e Verona - Sassuolo MILANO - La Lega diA ha annunciato anticipi e posticipiduedel campionato 2021 - 22: a dare il via alla nuova ...

Roma, Mourinho con droni e maxischermo: ecco la rivoluzione tecnologica. FOTO-VIDEO #SkySport #Roma #Mourinho - RaiSport : ? 'Siete padroni del vostro destino' Ecco cosa ha detto il Ct Roberto #Mancini agli #azzurri prima di giocare la fi… - fattoquotidiano : I casi sono raddoppiati in sette giorni e sono il quadruplo del luglio 2020. Colpa anche degli Europei di calcio

E' passata poco più di una settimana dalla finale degli Europei con il trionfo degli Azzurri, ma è già tempo di pensare al campionato, al via il 21 agosto, quindi tra 33 giorni. La Lega ha reso noti ... dunque tutto quello che c'è da sapere su date, calendario, italiani in gara e medaglie . ... nelle giornate del 21 e del 22 luglio avranno luogo i primi match die Softball.