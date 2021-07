6 nuovi contagi rilevati lunedì in FVG (Di lunedì 19 luglio 2021) lunedì 19 luglio in Friuli Venezia Giulia su 1.256 tamponi molecolari sono stati rilevati 6 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,48%. Sono inoltre 267 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati contagi. Nella giornata odierna non si registrano decessi; nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 9. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.216, i ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 luglio 2021)19 luglio in Friuli Venezia Giulia su 1.256 tamponi molecolari sono staticon una percentuale di positività dello 0,48%. Sono inoltre 267 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati. Nella giornata odierna non si registrano decessi; nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 9. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.216, i ...

