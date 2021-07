Wta Budapest 2021 | Putintseva domina Kalinina in finale e conquista il titolo

Leggi su sportface

(Di domenica 18 luglio 2021) Yuliaè la vincitrice del torneo Wta di. La kazaka ha superato inAnhelinain due set (6-4, 6-0) dopo un ora e dodici minuti. Subito match in salita per l’ucraina che perde il servizio ben due volte in apertura di primo set (3-0). Il controbreakto nel quarto gioco non basta (3-1), eporta a casa il parziale senza problemi (6-4). Secondo set a senso unico,to dalla tennista kazaka che non ha concesso nessun game all’avversaria (6-0) chiudendo il parziale in 25 minuti. SportFace.