VIDEO British Open 2021: highlights e sintesi del quarto giro. Il trionfo di Collin Morikawa (Di domenica 18 luglio 2021) Per Collin Morikawa si aggiunge un altro pezzo di storia sua personale attorno a quella del golf in generale. E’ sua l’edizione numero 149 dell’Open Championship, su uno dei percorsi storici, quello del Royal St. George e alla vigilia dell’anno di St. Andrews, che coincide con l’Open numero 150. Davanti a Jordan Spieth, Jon Rahm e Louis Oosthuizen, il ventiquattrenne di Los Angeles ha messo in mostra la miglior versione del suo golf, quella che gli sta spalancando le porte di un successo che potrebbe diventare davvero molto grande. Due Major a 24 anni: roba da Tiger Woods. Si conclude così la stagione dei Major, che ha ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Persi aggiunge un altro pezzo di storia sua personale attorno a quella del golf in generale. E’ sua l’edizione numero 149 dell’Championship, su uno dei percorsi storici, quello del Royal St. George e alla vigilia dell’anno di St. Andrews, che coincide con l’numero 150. Davanti a Jordan Spieth, Jon Rahm e Louis Oosthuizen, il ventiquattrenne di Los Angeles ha messo in mostra la miglior versione del suo golf, quella che gli sta spalancando le porte di un successo che potrebbe diventare davvero molto grande. Due Major a 24 anni: roba da Tiger Woods. Si conclude così la stagione dei Major, che ha ...

