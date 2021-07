Temptation Island: doppio appuntamento per il gran finale (Di domenica 18 luglio 2021) Temptation Island, il seguito reality estivo di sentimenti e scandali amorosi, sta per concludersi. C’è però stato un cambio per quanto riguarda la programmazione. L’ultima puntata di Temptation Island andrà infatti in onda martedì 27 luglio 2021. Temptation Island, anche quest’anno, è stato molto seguito – e discusso. Il reality condotto da Filippo Bisciglia ha avuto inizio il 30 giugno 2021, con qualche differenza organizzativa rispetto alle precedenti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 luglio 2021), il seguito reality estivo di sentimenti e scandali amorosi, sta per concludersi. C’è però stato un cambio per quanto riguarda la programmazione. L’ultima puntata diandrà infatti in onda martedì 27 luglio 2021., anche quest’anno, è stato molto seguito – e discusso. Il reality condotto da Filippo Bisciglia ha avuto inizio il 30 giugno 2021, con qualche differenza organizzativa rispetto alle precedenti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Le parole di Natascia sono una doccia ghiacciata per Alessio...rivedi il suo terzo falò su Mediaset Infinity! - zazoomblog : Temptation Island la single Carlotta sveglia i sensi di Alessandro: la reazione di Jessica - #Temptation #Island… - alehorsefanpage : RT @swanchester95: Gli Europei ci hanno regalato più memes di Temptation Island #europei2021 #TemptationIsland - llabiondadentro : che palle lore non mi caga mentre io sclero per temptation island - robot_corno : RT @a_ales_: So 4 volte che becco la replica di Temptation Island, praticamente mi stanno spuntando le corna pur essendo single. -