Si schiantano con lo scooter contro una colonna | gravi due trentenni

(Di domenica 18 luglio 2021) Sono due ragazzi sui trent'anni le due vittime dell'incidente stradale avvenuto nella serata di oggi lungo via Garibaldi a Vittorio Veneto. Verso ler 20.20, infatti, i due giovani a bordo di un grosso ...

TrevisoToday

Secondo una prima ricostruzioni i due stavano rincasandole pizze quando avrebbero urtato un marciapiede per poi finire col perdere il controllo del mezzo. L'impatto è stato violentissimo ed ...Incidente a Cosenza, morti due giovani: Raffaele e Altea sicontro un Suv Monza, i ... Il ventenne, che era alla guida dello scooter, è finito invece all'ospedale Niguardaferite ...Sui corpi delle due vittime la Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto l'autopsia Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rossano ed i sanitari del 118, insieme a per ...Insieme con il fidanzato stavano raggiungendo i parenti per una domenica fuori porta. Una domenica da dimenticare sul fronte degli incidenti stradali con terribili notizie che arrivano un po' da tutta ...