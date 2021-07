Roberto Mancini e la fila in salumeria: la storia virale della domenica (Di domenica 18 luglio 2021) Sta diventando virale la foto di Mancini in coda in una salumeria a Jesi dove sta trascorrendo qualche giorno di riposo Una volta, si sarebbe detto tutto casa e chiesa. In realtà l’immagine di Roberto Mancini che fa la coda in una salumeria di Jesi lì dove vivono i suoi genitori restituisce quella splendida normalità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 luglio 2021) Sta diventandola foto diin coda in unaa Jesi dove sta trascorrendo qualche giorno di riposo Una volta, si sarebbe detto tutto casa e chiesa. In realtà l’immagine diche fa la coda in unadi Jesi lì dove vivono i suoi genitori restituisce quella splendida normalità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

angelomangiante : 47 partite da titolare, 14 gol, 6 assist. Due anni persi per due crociati, zero presenze la scorsa stagione. A soli… - fanpage : L'immagine di Roberto Mancini che si mette in coda per entrare in salumeria è l'elogio della normalità della person… - DiMarzio : Le parole di #Bridge sul suo rapporto con #Mancini - J_Free7 : RT @FaktaSepakbola: Roberto Mancini ?? - Serafin_nahak : RT @FaktaSepakbola: Roberto Mancini ?? -