Pellegrinaggio alla Mecca: restrizioni meno rigide del 2020 (Di domenica 18 luglio 2021) È iniziato ieri sera il Pellegrinaggio alla Mecca e, nonostante le restrizioni anti Covid, hanno potuto raggiungere il luogo di culto un numero di fedeli più alto rispetto al 2020. Le campagne vaccinali sembrano funzionare e i vaccinati iniziano a riprendersi, un passo alla volta, la “normalità” che attendevano da tanto. Quali sono i numeri Leggi su periodicodaily (Di domenica 18 luglio 2021) È iniziato ieri sera ile, nonostante leanti Covid, hanno potuto raggiungere il luogo di culto un numero di fedeli più alto rispetto al. Le campagne vaccinali sembrano funzionare e i vaccinati iniziano a riprendersi, un passovolta, la “normalità” che attendevano da tanto. Quali sono i numeri

