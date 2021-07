Napoli | Spalletti ha fatto due richieste ben precise a De Laurentiis

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Voglio un Napoli che sappia sempre sorprendere” ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Vorrei un Napoli che crei delle sorprese. Nella fase di possesso dobbiamo fare sempre qualcosa in più… - claudioruss : Il primo #Napoli di Luciano #Spalletti: Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano,… - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: - Pantocrax : @sscnapoli Mi appello ai calciatori e ai rappresentanti della società: Per favore sostenete la causa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

DIMARO (Trento) - Tutto pronto per la prima uscita stagionale del nuovodi Luciano. Gli azzurri affronteranno, alle 17.30 in amichevole a Dimaro la Bassa Anaunia , squadra del campionato Promozione del Trentino. Avversari già affrontati e sconfitti l'...... Portiere: Meret/Ospina In attesa di capire le gerarchie che adotterà Lucianosul ruolo del portiere, è consigliato acquistare la coppia Meret / Ospina per essere sicuri di avere ...DIMARO - Il Napoli affronta in amichevole la Bassa Anaunia, primo test del pre campionato. Reti: Elmas, Osimhen (4), Manolas, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach. Ecco la diretta testuale di ...Napoli-Bassa Anaunia: i gol del secondo tempo Il Napoli di Luciano Spalletti ritorna in campo per la ripresa con una formazione diversa: Contini; Zanoli, Rrahmani, Luperto, Costa; Gaetano, Palmiero; ...